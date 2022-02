17 Der VfB Stuttgart muss die nächste Niederlage hinnehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart verliert gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1:2, die Heimmannschaft dreht das Spiel binnen fünf Minuten. Wir haben Reaktionen auf Twitter gesammelt.















Stuttgart - Die VfB Stuttgart hat am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim eine bittere 1:2-Niederlage kassiert. Bitter, weil die Schwaben in Führung waren und die Gastgeber die Partie durch einen Doppelpack von Christoph Baumgartner (85./90.) innerhalb von fünf Minuten drehten.

Die erste Halbzeit machte in sozialen Netzwerken vor allem durch verhext scheinende Tore von sich reden – beide Seiten vergaben Großchancen. Wir haben Reaktionen dazu und zum weiteren Spielverlauf auf Twitter gesammelt.

So fanden sich einige Twitter-Nutzer, die sich doch sehr wunderten, was da für Tore nicht gemacht wurden:

Immerhin schien keine Seite davon besonders zu profitieren:

Ausdruck des Unglaubens auch hier:

Trotzdem wusste das Offensivspiel der Roten zumindest streckenweise auch zu gefallen:

Das Vertrauen der eigenen Fans in den VfB war bei manchen von diesen zeitweise nicht ganz so hoch – was aber auch an der Klasse des Gegners lag:

Worin die ganzen 90 Minuten Einigkeit bestand: Der VfB Stuttgart hat die lauteren Fans.

...und die besseren Fans und überhaupt:

Womöglich hat es was gebracht. Denn im zweiten Durchgang fiel das Tor für die Gäste aus Bad Cannstatt. Und es gab Lob für Kapitän Wataru Endo.

Zwischenzeitlich erweckte das Spiel den Anschein, als könnte der VfB Stuttgart das Ergebnis halten – so sah es jedenfalls dieser User:

Nach dem späten Ausgleich der Hoffenheimer durch Christoph Baumgartner machte sich dann wieder die Ernüchterung breit:

Das sollte es aber noch nicht gewesen sein – denn fünf Minuten später legte Christoph Baumgartner nach und schickte die Roten als Verlierer vom Platz – und der zweiten Liga einen Schritt näher.

Ein Fazit:

Am Samstag, den 5. März (18.30 Uhr/Liveticker) empfängt der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach.