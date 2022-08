Flug wegen Warteschlange verpasst Diese Rechte haben Reisende

Das Chaos an Flughäfen strapaziert in den letzten Wochen die Nerven vieler Reisender. Besonders groß ist der Ärger, wenn ein Flug wegen langer Warteschlangen verpasst wird. Welche Rechte haben Passagiere in diesem Fall?