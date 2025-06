TVB Stuttgart: Was wird aus Miljan Vujovic und Lukas Laube?

1 TVB-Torwart Miljan Vujovic und Kreisläufer Lukas Laube (re.) haben das Interesse anderer Clubs geweckt. Foto: Baumann

Beim TVB Stuttgart ruht der Handball noch bis zum 18. Juli. Der eine oder andere Spieler wird aber bei anderen Clubs gehandelt. Jürgen Schweikardt äußert sich.











Link kopiert

Es war eine hauchdünne Entscheidung, ob der TVB Stuttgart künftig gegen den Zweitliga-Aufsteiger HC Oppenweiler/Backnang oder Topclubs wie Champions-League-Sieger SC Magdeburg spielt. Am 8. Juni hat der TVB in einer Zitterpartie am letzen Spieltag den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga perfekt gemacht. Danach war jeder urlaubsreif und tankt noch bis zum Start der Vorbereitung am 18. Juli neue Kräfte. Schon wieder bei der Arbeit ist der bisherige Trainer in seiner nun wieder Einzelrolle als Geschäftsführer: Jürgen Schweikardt wird es auch zwischen den Spielzeiten nicht langweilig. Das liegt auch am Interesse anderer Vereine an TVB-Spielern. Ein Überblick.