1 TVB-Rückraumspieler Nico Schöttle bei der Verteilung der Winterjacken. Foto: red/TVB

In der Handball-Bundesliga benötigt der TVB Stuttgart jeden Zähler für den Kampf gegen den Abstieg. Nun hat der Verein Sympathiepunkte gesammelt















Link kopiert

Beim Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig (26:33) am 20. November 2022 hatte der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart zu einer Sammelaktion für Winterjacken aufgerufen. Nun hat der Verein diese an Obdachlose vor der Leonhardskirche, in der in Stuttgart derzeit die Vesperkirche stattfindet, verteilt. Der Rückraumspieler Nico Schöttle hat dabei geholfen, jeder Person die passende Winterjacke rauszusuchen. Von den über 200 gesammelten Jacken fanden über 150 einen neuen Besitzer. Die restlichen Jacken werden nun an Betroffene der Erdbebenkatastrophe in der Türkei gespendet.

„Wir versuchen uns als Verein immer wieder auch gesellschaftlich zu engagieren. Da ist diese Jacken-Aktion, die seit ein paar Jahren läuft, eine von vielen. Es freut uns, dass sie so gut angekommen ist“, sagt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Für die Sympathiepunkte kann sich der Verein, was die schwierige sportliche Lage betrifft, leider nichts kaufen. Im Kampf gegen den Abstieg müssen auf dem Spielfeld Erfolge her. Am kommenden Sonntag (16.05 Uhr/SAP-Arena) geht es für die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt zu den Rhein-Neckar Löwen. Der Tabellen-15. TVB (10:28 Punkte) reist dabei als krasser Außenseiter zum Tabellen-Zweiten (31:7 Punkte). Danach geht es am 26. Februar (16.05 Uhr) zum Bergischen HC, ehe am 2. März (19.05 Uhr/Porsche-Arena) das Derby gegen Frisch Auf Göppingen auf dem Programm steht.