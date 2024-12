TVB Stuttgart gegen Frisch Auf Göppingen: Handball-Derby als Krisen-Gipfel

25 Frisch-Auf-Spielmacher Elias Newel (Mi.) im vergangenen Derby gegen den TVB am 7. Februar 2024 in der EWS-Arena – die Partie endete 25:25. Foto: Baumann/Julia Rahn

Viel mehr Brisanz geht eigentlich gar nicht: Wenn der TVB Stuttgart (2:22 Punkte) an diesem Donnerstag um 19 Uhr in der Porsche-Arena Frisch Auf Göppingen (6:18 Punkte) empfängt, dann ist das nicht nur ein württembergisches Derby, sondern ein Krisen-Gipfel in der Handball-Bundesliga. „Das ist zwar noch kein Endspiel, aber die Bedeutung des Spiels kann niemand kleinreden. Die ergibt sich beim Blick auf die Tabelle“, sagt TVB-Trainer und -Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Schlusslicht 1. VfL Potsdam (0:22 Punkte) dürfte kaum zu retten sein, doch wer am Saisonende den zweiten Abstiegsplatz belegt, das mag derzeit keiner in der Branche zu prognostizieren. „Druck haben auf jeden Fall beide Teams“, sagt Schweikardt, für den mit dem TVB am kommenden Montag um 19.30 Uhr bei der SG BBM Bietigheim (7:17 Punkte) bereits das nächste Derby ansteht. Der neue Spielmacher Torben Matzken wird nach seinem Pferdekuss im Spiel gegen den HSV Hamburg (27:28) wieder am Ball sein können.

4600 von 6211 Tickets sind verkauft, die Abendkasse ist ab 17.30 Uhr geöffnet.

Auch die SG BBM Bietigheim ist an diesem Donnerstag (19 Uhr) in einem Kellerduell im Einsatz: Es geht zum HC Erlangen (4:20 Punkte). Abstiegskampf pur ist in diesen Duellen angesagt. Wen es am Ende neben dem derzeit punktlosen Schlusslicht 1. VfL Potsdam erwischt? „Ich hoffe, den HC Erlangen. Ich kann keinen schwäbischen Verein nennen, das bringe ich nicht übers Herz“, sagte Handball-Weltmeister Michael „Mimi“ im Interview mit unserer Redaktion. Der 41-Jährige spielte für alle drei württembergischen Erstligisten.

Wir haben eine Bildergalerie von Spielern und Trainern, die schon für den TVB und Frisch Auf im Einsatz waren. Klicken Sie sich durch!

Ergebnisse und Termine

Frisch Auf Göppingen

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf 37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 24:24, Frisch Auf – SG BBM Bietigheim 30:25, ThSV Eisenach – Frisch Auf 35:25, Frisch Auf – 1. VfL Potsdam 30:25, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 27:25, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 30:36, HC Erlangen – Frisch Auf 28:24, TVB Stuttgart – Frisch Auf (5. Dezember, 19 Uhr), Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe (8. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSG Wetzlar (15. Dezember, 15 Uhr), Füchse Berlin – Frisch Auf (22. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – MT Melsungen (27. Dezember, 19 Uhr), MT Melsungen Frisch Auf (8. Februar 2025, 19 Uhr), Frisch Auf – ThSV Eisenach (17. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr). (jüf)

TVB Stuttgart

SC DHfK Leipzig – TVB Stuttgart 33:24, TVB – SG Flensburg-Handewitt 25:39, HC Erlangen – TVB 25:26, TVB – VfL Gummersbach 28:35, TVB – HSG Wetzlar 23:26, HSC 2000 Coburg – TVB (25:22/DHB-Pokal, zweite Runde), THW Kiel – TVB 29:24, TVB – MT Melsungen 27:36, TBV Lemgo Lippe – TVB 28:24, TVB – SC Magdeburg 25:36, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 33:20, Füchse Berlin – TVB 33:29, TVB – HSV Hamburg 27:28, TVB – Frisch Auf Göppingen (5. Dezember, 19 Uhr), SG BBM Bietigheim – TVB (9. Dezember, 19.30 Uhr), ThSV Eisenach – TVB ( 14. Dezember, 20 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (23. Dezember, 19.30 Uhr), TVB – 1. VfL Potsdam (27. Dezember, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (8. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (13. Februar, 19 Uhr), MT Melsungen – TVB (22. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr). (jüf)