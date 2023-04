13 Der Dortmunder Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) geht mal wieder durch die Hölle. Foto: WDR/Ester Reglin Film/Martin Rot

Die Dortmunder Kommissare kämpfen in „Love is a Pain“ mit sich selbst und der Liebe. Und sie suchen einen Doppelmörder.















Die Liebe, sie ist ein seltsames Ding. Sie ist schön, sie schmerzt. Und sie kann aussehen wie ein Kaktus. Zehn Jahre ist es schon her, dass Martina Bönisch (Anna Schudt) ihrem raubautzigen Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann) einen Kaktus geschenkt hat, weil er klagte, er habe nicht einmal einen Kaktus zum Reden. Bönisch ist mittlerweile tot, erschossen im Dienst. Faber liebte sie, auf seine Art, und hat den Kaktus ihr zum Gedenken in einer Kirche aufgestellt – statt Blumen. Plötzlich ist er weg. Und Faber dreht schier durch.

Die Handlung des heutigen Tatorts

„Love is a Pain“ heißt dieser „Tatort“. Die Liebe schmerzt. Faber trauert. Kollege Jan Pawlak (Rick Okon) kämpft um das Sorgerecht für seine Tochter, Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) rätselt, wie sie mit ihrer Mutter, einer EX-RAF-Terroristin, umgehen soll.

Alle ringen mit sich, Schwermut durchdringt den Film. Doch das Trio versinkt nicht darin. Die Jagd nach dem Mörder eines Straßenbahnfahrers treibt die Handlung voran. Als dann noch ein Barbesitzer erschossen wird, ist klar: Das Motiv liegt in der Vergangenheit. Und warum hält der Täter sein Gesicht in die Überwachungskamera, ganz so, als wolle er, dass man ihn findet?

Mithilfe einer Kollegin, die Gesichter erkennen kann, suchen sie ihn in der ganzen Stadt. Sie tauchen ein in das Dortmund, das Peter Faber verkörpert, das Milieu, in dem er sich wohlfühlt. In dem die Leute um ein kleines bisschen Glück kämpfen, trotz aller Widerstände versuchen zurechtzukommen. Und es offenbart sich ein Drama. Die Liebe tut weh.

Doch ganz am Ende gibt es für Faber eine kleine Erlösung: Der Kaktus ist wieder da.

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Peter Faber (Jörg Hartmann)

Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger)

Jan Pawlak (Rick Okon)

Dr. Greta Leitner (Sybille Schedwill)

Mia (Jana Giesel)

Mike Majewski (Nils Hohenhöfel)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

