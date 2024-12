TV-Show «Ein Herz für Kinder»: Knauserig bei Spenden-Gala? Krasavice kritisiert Politiker

1 Katja Krasavice fordert Politiker zu großzügigeren Spenden auf. (Archivfoto) Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin - Die Rapperin Katja Krasavice hat deutschen Spitzenpolitikern Knauserigkeit bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder" vorgeworfen. "Ich bin der Meinung, dass Leute, die viel Geld haben, auch viel Geld spenden müssen, da gibt's auch gar keine Diskussion daran vorbei", sagte die Influencerin in einem Video auf der Plattform Tiktok. "Wieso sollte ein reicher Politiker nicht auch viel Geld spenden? Wo bleibt da die Fairness?"

So viel spendeten die Spitzenpolitiker

Die Politiker hatten tatsächlich nicht die größten Summen des Abends beigetragen, als die Komiker Ralf Schmitz und Hazel Brugger bei ihrer Spendenjagd im Saal auf prominente Gäste zugingen. Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte sich bei der ZDF-Gala am Samstagabend mit den Worten "Sie kennen ja meine berufliche Situation" zu einer Spende von 2.000 Euro bereit, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ebenso.

CDU-Chef Friedrich Merz knüpfte die Höhe einer geplanten Spende zunächst etwas umständlich an das Ergebnis in Wahlumfragen, kündigte aber später auf der Plattform X an, er werde 4.000 Euro spenden. SPD-Chef Lars Klingbeil, den das Komikerduo als allerersten angesprochen hatte, war mit 500 Euro eingestiegen.

Kritik im Netz

In den sozialen Medien hagelte es daraufhin Kritik, die Spitzenpolitiker seien zu knauserig gewesen. Andere verteidigten sie und lobten, dass überhaupt große Summen gespendet worden seien.

Doch den Spruch "Jeder Cent zählt" lässt Krasavice in diesen Fällen nicht gelten. "Das sagt man zu Leuten, die vor dem Fernseher sitzen, die extrem knapp bei Kasse sind", so die 28-Jährige. Bei diesen Menschen zähle tatsächlich jeder Cent. "Wenn so ein Mensch einen Euro spendet, dann ist das die Welt wert."

Krasavice spendete insgesamt 150.000 Euro

Für die angekündigten Spendensummen der Spitzenpolitiker zeigte Krasavice dagegen kein Verständnis. Sie selbst habe in den vergangenen Jahren insgesamt 150.000 Euro gespendet, sagte sie.

Am Samstag gehörte etwa Fußballer Toni Kroos mit der Ankündigung von 100.000 Euro zu den deutlich spendableren Gästen des traditionsreichen Hilfsprojekts der "Bild"-Zeitung.

Das Tiktok-Video der Rapperin, die bereits mehrere Nummer-1-Alben landete, wurde innerhalb der ersten zwei Stunden mehr als eine Million Mal angeklickt.