TV-Show „Die Bachelors“: Kandidatin Leonie aus Ostfildern: „Natürlich war ich traurig“

1 Als noch alles offen war: Leonie Weller und der Bachelor Martin in Folge zwei der TV-Show. Foto: RTL

Auf der Suche nach einem Lebenspartner hat eine junge Frau aus dem Kreis Esslingen einen ungewöhnlichen Weg gewählt: Leonie Weller war Kandidatin der RTL-Show „Die Bachelors“ – einer Datingshow, in der mehrere Frauen um zwei Junggesellen buhlen. Die 26-Jährige aus Ostfildern ist von Bachelor Martin Braun bis ins Finale gewählt worden – verlor dann aber sein Herz an eine Konkurrentin. Wie geht es ihr nun nach der Show?

„Natürlich war ich traurig, ich habe danach erst mal meine Mama angerufen und mir fünf Wein reingekippt“, erzählt Weller. Aber Traurigkeit mache die Situation nicht besser. „Alles passiert aus einem bestimmten Grund“, ist die gelernte Speditionskauffrau überzeugt.

So hat sich Leonies Leben durch „Die Bachelors“ verändert

Leonie Weller hat an der Show „Die Bachelors“ teilgenommen. Foto: RTL / Annette Etges

Viel verändert habe sich ihr Leben durch den Auftritt im Fernsehen nicht, sagt Weller. Weniger an ihrem Wohnort Ostfildern als vielmehr in der Landeshauptstadt Stuttgart werde sie aber öfters erkannt und höre den klassischen Satz: ‚Hey, du bist doch die vom Bachelor.’ Ansonsten habe sie sich durch die Show weiterentwickelt, sei gewachsen und habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, sagt die 26-Jährige.

In ihrem Beruf am Flughafen arbeitet Weller auch weiterhin. „Mir ist Sicherheit sehr wichtig, aber mal schauen was kommt“, sagt sie dazu. Gleichzeitig häkelt die 26-Jährige und präsentiert und verkauft ihre Taschen, Accessoires und Kleidungsstücke über ihr Instagramprofil mit dem Namen „Uniquelleolaa“.

Wo sucht die 26-Jährige jetzt ihren Traummann?

Nach mehr als sechs Jahren ohne Mann an ihrer Seite hatte sich die 26-Jährige gewünscht, auch endlich anzukommen, wie RTL über Leonie Weller berichtet. Ehrlichkeit, Loyalität und über alles miteinander sprechen zu können seien für sie die Basis einer glücklichen Beziehung. Erzwingen wollte sie in der Show aber nichts. Ihr Motto für das Liebesabenteuer: „Einfach auf mich zukommen lassen.“

Wo Weller ihren Traummann jetzt suche, nachdem die TV-Dates an exotischen Orten vorüber sind? Gibt es in Ostfildern gute Orte, um jemanden kennen zu lernen oder wird sie dazu weiterhin in alle Welt verreisen? „Ich suche nicht, ich denke, er wird einfach irgendwann irgendwo da stehen und ich werde wissen: Das ist er!“, antwortet die 26-Jährige. Sie liebe es zu reisen, ihr Date könne auf Ibiza sein oder in den Weinbergen mit einer Flasche Wein. „Ich liebe die Balance.“

Gibt es noch Kontakt zu Bachelor Martin?

Martin und Leonie küssen sich bei einem Date in Folge 9 der Sendung „Die Bachelors“. Foto: RTL

Dass Bachelor Martin Braun sich am Ende nicht für sie, sondern für Clara entschied, hat Leonie Weller womöglich Herzschmerz erspart. Wie in einer Wiedersehens-Folge zur Show bekannt wurde, haben Martin Braun und Clara sich wieder getrennt. Demnach habe Martin nach dem Finale eine andere Kandidatin, Lena, geküsst. Das sorgte für Überraschung in den Medien – und offenbar Kritik an dem Bachelor.

Hat Leonie Weller zu dem Rosenkavalier noch Kontakt? „Ja“, sagt sie. Für ihn sei die negative Reaktion nach dem Wiedersehen nicht so einfach.