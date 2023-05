1 Lena Mall als Diana und Uwe Kaltenmark als Arnold in der Freilichtproduktion „Die Niere“ im Agneshof. Foto: Kunstdruck Centraltheater

Bei den „Fallers“, der beliebten, beschaulichen SWR-Schwarzwaldserie, kommt sie am frühen Abend als Susanne Bienzle in die Wohnzimmer der Fernseh-Zuschauer. In den kommenden Tagen ist Lena Mall in Esslingen auch live zu erleben: Die Schauspielerin gehört zum Ensemble der neuen Produktion des Esslinger Kunstdruck Centralthaters. Dieses feiert mit „Die Niere“ an diesem Donnerstag, 18. Mai, seine erste Freilichtpremiere.

Schauspielerin kommt aus Beuren

Zu dem Engagement kam Mall, die in Beuren lebt, über ihren Agenten. Dieser habe sie gefragt, ob sie Lust zum Vorsprechen für das Stück habe, das ganz in der Nähe ihres Wohnortes aufgeführt werde. Nachdem es in der Coronapandemie wenig Möglichkeiten zum Theaterspiel gegeben habe, hatte die 29-Jährige Lust – und wurde engagiert. Wer allerdings auf der Bühne eine Susanne Bienzle erwartet, die Mall als „das liebe Mädchen von nebenan“ beschreibt, der wird überrascht. „Jetzt darf ich eine kleine Diva spielen“, sagt Lena Mall – die zudem Hochdeutsch und nicht Schwäbisch spreche. „Ich kann nun eine andere Seite von mir zeigen. Das ist eine Herausforderung“, sagt die Schauspielerin.

In dem Stück geht es um zwei Paare, die wegen einer Spenderniere in Streit geraten. Kathrin offenbart ihrem Mann Arnold, dass sie eine neue Niere braucht. Doch dieser zögert, eine zu spenden. Anders als sein Freund Steve, der Kathrin sofort eine Niere anbietet – woraufhin sich sowohl Arnold als auch Steves Partnerin Diana (Lena Mall) übergangen fühlen.

Bei Regen weicht das Stück ins Gebäude aus

Der Veranstalter verspricht ein lustig-herzhaftes Stück vor historischer Fachwerkkulisse. Das Kunstdruck Centraltheater spielt in diesem Jahr erstmals unter freiem Himmel. „Wir haben es uns dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, dem Agneshof und der Innenstadt Esslingens besondere Aufmerksamkeit zu schenken“, sagt der Regisseur Philipp Falser. Gespielt wird auf einer kleinen Bühne neben der Grundschule. Bei schlechtem Wetter weichen Bühne und Publikum in das Theater am Rossmark 9 aus.

Premiere ist am 18. Mai um 19.30 Uhr im Agneshof (Innenhof Abt-Fulrad-Straße 3a). Weitere Termine sind am 19. , 20., 26., 27. und 28. Mail jeweils um 19.30 Uhr sowie am 20. und 29. Mai um 16 Uhr und am 21. Mai um 11 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse, der Theaterkasse und unter www.schauspiel-kunstdruck.de