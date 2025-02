TV: Edith Stehfest entgeht Rauswurf aus dem RTL-Dschungelcamp

3 Edith und Maurice erhielten die wenigsten Zuschauerstimmen. Foto: Folge 18_011/-/dpa

Musikerin Edith Stehfest erhält am elften Tag im Dschungelcamp die wenigsten Zuschauerstimmen. Gehen muss sie aber trotzdem nicht.











Murwillumbah - Im RTL-Dschungelcamp wurde es diesmal sehr persönlich, gestritten wurde weniger - und Edith Stehfest (29) blieb von ihrem Rauswurf verschont. "Wenn kein Camper freiwillig aufgibt, dann setzen wir natürlich einmal aus mit dem Rauswurf, damit es aufgeht", erklärte Moderatorin Sonja Zietlow am Ende der elften Sendung. "Ja und das machen wir heute."

Und so wurde zwar bekanntgegeben, wer die wenigsten Zuschauerstimmen sammeln konnte, nämlich Edith. Allerdings kam sie diesmal mit dem Schreck davon. Die Anrufe in dieser Folge verfallen nicht: Sie kommen in die Verkündung für den Folgetag, sagte Moderator Jan Köppen. Die zweitwenigsten Stimmen erhielt Reality-Star Maurice Dziwak (26).

Lily spricht über ihre Kindheit, Jörg über seine Gesundheit

Das Kochen verlief in dieser Folge ohne hitzige Diskussionen. Model Lilly Becker (48) sprach dafür über ihre Kindheit. Sie habe beide Eltern bei einem Autounfall verloren. Aufgewachsen sei sie bei ihren Großeltern. "Oma und Opa sind die aller allerwichtigsten in meinem Leben", sagte Lilly. Und: "Ich habe eine richtig gute Kindheit gehabt."

Sportkommentator Jörg Dahlmann (66), Jörg erzählte indes, dass er zweimal an Krebs erkrankt war. Einmal hatte er Darmkrebs und einmal Prostatakrebs. "Hast du jetzt ein Ei weg, oder was?", fragte ihn Maurice. "Ich hab kein Ei weg", antwortete Jörg. Die Prostata sei ihm entnommen worden, er habe keinen Samenerguss mehr, sagte Jörg. Er rief dazu auf, zur Vorsorge zu gehen.

Anna-Carina bricht vor der Prüfung zusammen

In die Dschungelprüfung mussten diesmal Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) und Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62). In einem Unterwassertunnelsystem galt es, Sterne zu sammeln. Anna-Carina sollte hinabsteigen, das Problem nur: Sie kann nach eigenen Worten nicht tauchen und hat Angst vor Enge. "Oh no, ich glaub, ich kann das nicht, ich hab jetzt schon Angst", sagte Anna-Carina schluchzend.

Zum Glück konnte Pierre ihren Part übernehmen und Anna-Carina über der Erde bleiben. Dort musste sie zwischen Spinnen, Schlangen und Kröten Wörter finden, die sie an Jörg durchgab. Die Sterne waren an Zahlenschlössern mit Buchstaben befestigt. Mit den Codewörtern konnten diese geöffnet werden. Ganze zwei Sterne konnten die beiden am Ende ergattern. "Besser als nichts auf jeden Fall", sagte Anna-Carina.