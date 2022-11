1 Zeitgleich zum dritten Vorrundenspiel der DFB-Elf zeigt das ZDF eine extralange Folge des „Bergdoktors“ mit Hans Sigl. Foto: ZDF/Erika Hauri

Man stelle sich vor, es ist Fußball-WM, und keiner schaut zu. Bis vor kurzem wäre das undenkbar gewesen. Wenn auf großen internationalen Turnieren der Ball rollt, ist Fußball-Deutschland traditionell völlig aus dem Häuschen, veranstaltet Partys, geht zum Public Viewing, schmückt Häuser und Autos in den Landesfarben. Doch dann vergab der Fußball-Weltverband Fifa das Event in einen – zurückhaltend ausgedrückt – politisch zweifelhaften Wüstenstaat und terminierte das Ganze auch noch auf das bibberkalte Winterhalbjahr.

Wegschauen ist auch eine Form des Protests

Keine WM hat je so polarisiert wie die WM 2022 in Katar. Umfragen zufolge hätten es zwei Drittel der Bundesbürger gut gefunden, wenn die deutsche Elf gar nicht erst nach Katar gereist wäre. Nachdem sich der Deutsche Fußballbund aber gegen einen Boykott entschieden hat, bleibt den Kritikern nur eines: Wegschauen. Auch das ist eine Form des Protests. Wir geben Tipps, was zeitgleich zu den Vorrundenspielen der deutschen Nationalmannschaft im linearen Fernsehen läuft.

Deutschland – Japan: Mittwoch, 23. November, Anstoß 14 Uhr, ARD

Auch an gewöhnlichen Tagen ist das Nachmittagsprogramm nicht gerade Grimmepreis-verdächtig. Während der Weltmeisterschaft zeigen die meisten Sender noch mehr Quatsch als sonst. Eine Wiederholung der Trödel-Soap „Bares für Rares“ im ZDF reißt wohl niemanden vom Hocker. Doch es gibt Alternativen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem TV-Drama „Rufmord“ mit Rosalie Thomass und Johann von Bülow ab 14.15 Uhr auf Arte? Noch mehr Drama gibt es auf Phoenix. Der Sender überträgt den ganzen Tag die aktuelle Debatte aus dem Deutschen Bundestag.

Zu aufregend? Reisereportagen gehen immer. Für Fernweh-Geplagte empfiehlt sich das Programm von 3 Sat mit „Winter auf den Halligen“ (bis 14.15 Uhr), gefolgt von „Winter in Schweden“ (14.15-14.50 Uhr), der Doku „Feuer und Eis“ (14.50-15.30 Uhr) und „Norwegens schönste Jahreszeit: Der Winter“ (15.30-16.15 Uhr).

Spanien – Deutschland: Sonntag, 26. November, Anstoß 20 Uhr, ZDF

Die ersten 15 Spielminuten überbrücken wir bildungsbürgermäßig mit der „Tagesschau“ in der ARD (20.00-20.15 Uhr). Danach ist sonntags gewohntermaßen der „Tatort“ dran. Doch Anhänger der Reihe müssen am ersten Advent ganz stark sein. Parallel zum zweiten Vorrundenspiel der DFB-Elf serviert die ARD aufgewärmte Kost. Allerdings, und das tröstet, handelt es sich um eine Folge des beliebten Ermittlerteams aus Münster: „Tatort: Erkläre Chimäre“ (20.15-21.45 Uhr) aus dem Jahr 2015. Also lange genug zurückliegend, dass selbst Hardcorefans sich nicht mehr wirklich erinnern. Im Anschluss läuft auch noch eine Folge aus Stuttgart: „Tatort: Du allein“ (21.45-23.15 Uhr). Wer mehr auf Hollywood-Schnulzen steht, zappt nach der „Tagesschau“ rüber zu Sat.1. In der Romanze „Manhattan Queen“ (20.15-22.15 Uhr) macht Jennifer Lopez als Hochstaplerin wider Willen bei einem Kosmetikkonzern Karriere.

Fans schlechter Serien aus den 1980er Jahren goutieren mit Sicherheit das Revival der „Schwarzwaldklinik“ auf ZDF Neo. Dort kann man ab 20.15 Uhr vier Folgen am Stück durchziehen. Um 23.10 Uhr geht es dann weiter mit dem „Erbe der Guldenburgs“. Auch so ein Leckerbissen für Seriennostalgiker.

Costa Rica – Deutschland: Donnerstag, 1. Dezember, Anstoß 20 Uhr, ARD

Das erste Türchen am Adventskalender darf geöffnet werden. Und auch das TV-Programm hält für sein fußballphobes Publikum das eine oder andere Geschenk bereit. Lifehack für „Tagesschau“-Fans: Wenn das Erste Punkt 20 Uhr Fußball überträgt, läuft die Nachrichtensendung eben woanders. Man schalte um zu den lokalen Sendern von WDR über BR bis hin zum SWR. Ab 20.15 Uhr ist das Bereithalten von Taschentüchern dringend empfohlen. Das ZDF bringt einen seiner größten Trümpfe ins Spiel: Hans Sigl alias „Der Bergdoktor“. Der fesche Landarzt besiegt wieder einmal seltene Krankheiten, die in der wunderschön-intakten Natur des Gebirges Wilder Kaiser in den Tiroler Alpen erstaunlich gehäuft vorkommen. „Die dunkle Seite des Lichts“ ist ein sogenanntes Winter-Special. Kenner der Serie wissen: das sind extra lange Folgen (90 Minuten) und es liegt Schnee.

Ebenfalls sehenswert: die Culture-Clash-Komödie „Best Exotic Marigold Hotel“ im RBB (20.15-22.10 Uhr). Eine Gruppe britischer Rentner – darunter die wunderbare Judi Dench – möchte den Lebensabend im kostengünstigeren Indien verbringen. Doch Jaipur ist eben nicht London. . .