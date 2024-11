Tuttlingen: Mutmaßlichem Ladendieb bleibt Quarkbällchen im Hals stecken

1 Der Verdächtige wurde von der Polizei kontrolliert. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Ein Jugendlicher bedient sich noch im Supermarkt an der Backwarentheke. Doch ein Quarkbällchen bleibt ihm im Hals stecken. Ein Begleiter kommt zur Rettung.











Ein Jugendlicher soll in einem Supermarkt in Tuttlingen direkt aus der Backwarentheke gegessen haben, wobei ihm ein Quarkbällchen im Hals stecken blieb. In der Not habe sich der 17-Jährige einen Energydrink geschnappt und versucht das Quarkbällchen herunterzuspülen, sagte ein Polizeisprecher. Doch auch dies half in der Atemnot nicht.

Ein Begleiter wendete schließlich den sogenannten Heimlich-Griff an. Dabei stellt sich der Helfende hinter den in Not geratenen und umgreift in fest auf Bauchhöhe, wodurch der Fremdkörper herausbefördert werden soll. Dies geschah so im Supermarkt, sodass der Energydrink und das Quarkbällchen auf dem Boden landete.

Anschließend ging der Jugendliche ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich. Er wurde von einer Streife im Bereich des Supermarktes angetroffen und kontrolliert. Auch im Nachhinein habe er nicht den Anschein gemacht, die Lebensmittel bezahlen zu wollen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.