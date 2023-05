Turnier in Südafrika

1 Bei der WM in Südafrika zog Ovtcharov am ersten Tag in die zweite Runde ein. Foto: Marius Becker/dpa

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika als erster deutscher Topspieler die zweite Runde erreicht.Nach starker Aufholjagd besiegte der Olympia-Dritte den Franzosen Can Akkuzu noch in 4:3 Sätzen.















Link kopiert

Durban - Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika als erster deutscher Topspieler die zweite Runde erreicht.

Nach starker Aufholjagd besiegte der Olympia-Dritte den Franzosen Can Akkuzu noch in 4:3 Sätzen. Ovtcharov lag bereits mit 1:3 Sätzen zurück. Auch im fünften und sechsten Durchgang holte er einen 1:5- und 7:9-Rückstand noch auf. Der 25 Jahre alte Akkuzu spielt in der deutschen Bundesliga für den Playoff-Halbfinalisten TTF Ochsenhausen.

Zum zweiten Mal seit 1939 findet eine Tischtennis-Weltmeisterschaft in Afrika statt. Für den 34 Jahre alten Ovtcharov war der Sieg gegen Akkuzu ein erfolgreiches WM-Comeback: Seit seiner Drittrunden-Niederlage 2019 in Budapest gegen den Kroaten Tomislav Pucar hatte er zwei WM-Turniere wegen einer Verletzung verpasst. Dazu wurde die Team-Weltmeisterschaft 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.