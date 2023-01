EZ-Handballpokal Spannung bis zur letzten Minute

Vor allem in der Vorrundengruppe A war es bis zum Schluss offen, wer neben dem TSV Zizishausen das Viertelfinale erreichen würde. Auch in der Gruppe B lief für die Favoriten nicht alles glatt. Am Ende schafften es aber alle in die K.-o.-Runde. Ostfildern schlägt Neuhausen.