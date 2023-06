1 Die Polizei ermittelt zu den noch unbekannten Zündlern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Gelhot

Weil Unbekannte am Dienstag in einer Toilette einer Turnhalle in Ostfildern (Kreis Esslingen) Toilettenpapier in Brand gesteckt haben, mussten zwei Personen medizinisch behandelt werden. Zudem entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.















Ein Brand auf einer Toilette in einer Turnhalle in Nellingen (Kreis Esslingen) hat am Dienstagmittag einen großen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst, zwei Personen wurden verletzt. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Lehrer und eine Schülerin.

Gegen 12.20 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle ein Notruf ein, weil noch unbekannte Täter in einer Kabine Toilettenpapier in Brand gesteckt hatten. Dann fing auch der Papierhalter Feuer und entwickelte so eine starke Hitze, dass die Toilettenkabine bis zur Decke beschädigt wurde. Die Feuerwehr rückt nach dem Notruf mit 30 Kräften zur Riegelhof-Turnhalle in der Adlerstraße aus und konnte verhindern, dass das Feuer weiteren Schaden anrichtete. Zuvor hatte ein Lehrer beim Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, Rauch eingeatmet und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine Schülerin hatte ebenfalls Rauch eingeatmet und ging nach dem Einsatz gemeinsam mit ihren Eltern zu einem Arzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro, die Beamten ermitteln zu den Brandstiftern.