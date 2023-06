1 Die Tunerinnen des TSV Berkheim Carina Kröll (Zweite von links) sowie Lona Häcker (rechts daneben) sind beim zweiten Bundesliga-Wettkampf mit von der Partie. Foto: /Georg Hrivatakis

Für die Turnerinnen des TSV Berkheim geht es am Samstag (16 Uhr) zum Bundesliga-Wettkampf nach Kirchheim. Wieder mit dabei sind Carina Kröll und Lona Häcker.















Voller Glücksgefühle, aber auch ein wenig aufgeregt sind die Turnerinnen des TSV Berkheim bei ihrem Bundesliga-Debüt Ende April vor knapp 3000 Zuschauern in Regensburg angetreten. Denn für die jungen Berkheimerinnen war der Auftakt vor allem vor so einer großen Kulisse Neuland. Schlussendlich zeigten die TSV-Sportlerinnen eine überzeugende Leistung, belegten mit zwei Punkten den sechsten Rang (173,50 Punkte) und ließen damit die TuG Leipzig sowie die TG Mannheim hinter sich. Dies sah auch die Berkheimer Turnerin Carina Kröll so, die aufgrund einer Schulter-OP den ersten Wettkampf aussetzen und ihr Team von außen unterstütze musste: „Für unseren ersten Bundesliga-Wettkampf hatten wir relativ wenige Stürze an den Geräten, also es ist schon mal sehr gut für uns gelaufen.“ Mittlerweile fühle sie sich nach ihrer sechsmonatigen Leidenszeit so gut wie noch nie und sei nach der Schulterverletzung sogar schneller fit geworden, als es im Vorhinein erwartet wurde.