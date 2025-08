Turnerin Meolie Jauch: Gestatten: Die deutsche Hobby-Meisterin

1 Freude pur in Dresden: Meolie Jauch, die neue deutsche Meisterin am Stufenbarren. Foto: IMAGO/Eibner

Meolie Jauch löst Ende 2024 mit ihrem Rücktritt den Turnskandal in Stuttgart aus. Jetzt ist sie deutsche Meisterin – weil Turnen nur noch Hobby ist. Wie geht das?











Die deutsche Überraschungsmeisterin hat einiges vor in nächster Zeit. Turnerin Meolie Jauch (18) fährt nach ihrem Titelgewinn am Stufenbarren in Dresden am vergangenen Wochenende mit einer Teamkollegin in dieser Woche für einen Tag nach Paris. Dort testet sie für ihren Verein, die TS NeckarGym Nürtingen, eine neue Schnitzelgrube. Die Grube gehört zum Inventar eines jeden ambitionierten Turnvereins, weil man da nach Sprüngen, Schrauben, Salti und anderen Übungen in der Luft weich landet – in den unzähligen Schaumstoffschnitzeln.