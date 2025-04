Turnerin aus Berkheim: Carina Kröll: „Die Dinge dürfen nicht im Sand verlaufen“

1 Turnen ist und bleibt Carina Krölls Leidenschaft. Foto: /Georg Hrivatakis

Die Berkheimerin Carina Kröll hat sich früh zu den Missständen am Kunstturnforum in Stuttgart geäußert und sie schaut weiter genau hin. Vor dem Bundesligastart bremst sie eine Verletzung aus.











Link kopiert

Im Leben von Carina Kröll hat sich in den vergangenen Monaten viel getan: Sie war eine der Turnerinnen, die öffentlich die Missstände am Kunstturnforum in Stuttgart angeprangert hat, sie hat knapp drei Jahren nach dem Wechsel vom deutschen zum österreichischen Verband das Ende ihrer internationalen Karriere verkündet und sie ist ins Berufsleben gestartet. Ihrem Heimatverein TSV Berkheim aber will sie trotz Verletzungssorgen treu bleiben. Eine Woche vor dem Bundesligastart äußert sich die 24-Jährige zu all dem im Interview.