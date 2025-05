1 Jubel unter Luftballons beim Berkheimer Team, hinten von links: Trainerin Denise Herrmann, Leni Bantel, Ylvi Böhnisch, Sophia Schneider, Lisa Eichler, Mara Neher. Vorne von links: Sara Virga Espana, Maxima Klapp, Marie Eberspächer, Daria Hlodik, Sofiia Kondratenko, Laura Virga Espana, Abteilungsleiterin Renate Weber. Foto: Georg Hrivatakis

Das zweite Turnteam des TSV Berkheim schafft den Durchmarsch und tritt in der kommenden Saison in der Oberliga an.











Link kopiert

In der Verbandsliga haben sie sich gerade mal ein Jahr lang aufgehalten. Nachdem das zweite Turnteam des TSV Berkheim im vergangenen Jahr den Aufstieg geschafft hatte, gelang das den Turnerinnen des TSV gleich noch einmal: Sie schafften den Durchmarsch und treten in der kommenden Saison in der Oberliga an. Der Jubel war groß und es kullerten auch ein paar Freudentränen.