Turnen – Oberliga: TSV Wernau hat den Klassenverbleib fest im Blick
1
Wernaus Landesliga-Turner Robin Hofbauer an den Ringen. Foto: Wolfgang Strodel

Nach einer schwierigen Vorbereitung starten die Oberliga- sowie Landesliga-Turner des TSV Wernau am Samstag in die neue Saison – und „wollen an die Leistungen anknüpfen“.

Ungewöhnliche Trainingswochen liegen hinter ihnen: Nach dem Brand in der Neckartalhalle im März war es für die Turner des TSV Wernau über Monate hinweg nicht möglich, an den originalen Wettkampfgeräten zu trainieren. „Wir mussten uns immer extern vorbereiten. Die Bedingungen waren daher sehr schlecht und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen“, erzählt Trainer Gunter Mayer, der zusammen mit Daniel Guilliard die Wernauer Turnteams betreut.

