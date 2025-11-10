Turnen: Nachwuchsturnerinnen des TSV Berkheim auf Rang vier

1 Freude über die erfolgreichen Wettkämpfe bei den Nachwuchsturnerinnen des TSV Berkheim, hinten von links: Trainerin Anna-Marlen Piee, Paula Schneider, Nora Müller, Marie Schabert, Lucia Grinberg, Romy Bantel, Isa Stabile, Fay Richardi Hanna Wöhrle, Elena Stabile. Vorne von links: Trainerin Sophie Spohn und Kampfrichterin Carolin Steinkönig. Es fehlt: Estelle Köstner sowie Marilyn Nault. Foto: G. Hrivatakis/oh

Die Nachwuchsturnerinnen des TSV Berkheim waren bei den beiden Wettkämpfen der STB-Nachwuchsliga in der Altersklasse neun bis elf mit von der Partie. Beim ersten Wettkampf zeigten die Berkheimerinnen eine starke Leistung und erreichten mit einem großartigen Auftritt den 4. Platz. Auch beim zweiten Wettkampf präsentierten sich die TSV-Turnerinnen gut und belegten Rang fünf. Am Sprung erturnten sich die Berkheimerinnen 27,70 Punkte, der Stufenbarren lag den TSV-Mäddels besser und sie wurden mit 23,35 Punkten belohnt. Auch der Schwebebalken wurde gut bewältigt, was das Ergebnis von 30,15 Punkten zeigt. Und 31,45 Punkte sprangen am Boden heraus. Der 5. Platz dieser Wettkampftage mit 112,65 Punkten konnte sich sehen lassen. In der Gesamtwertung aus beiden Wettkämpfen erzielten die Berkheimerinnen mit 226,80 Punkten den hervorragenden 4. Platz unter acht Teams.