1 Carina Kröll fliegt in Zukunft für Österreich. Die Farben stimmen schon mal. Foto: Georg/. Hrivatakis

Nach vielen Jahren im deutschen Nationalteam und beim Seriensieger MTV Stuttgart startet Turnerin Carina Kröll in Zukunft für Österreich und in der 2. Bundesliga für ihren Heimatverein TSV Berkheim. Ihr Traum von Olympia lebt weiter.















Esslingen - Es ist ein Gedanke, an den sie sich erst einmal gewöhnen muss: Carina Kröll ist in Neuhausen aufgewachsen, hat als kleines Mädchen in Berkheim mit dem Turnen begonnen, ist früh ins Kunstturnforum nach Stuttgart gewechselt und war Teil des MTV-Bundesliga- sowie des deutschen Nationalteams. Nach der Rückkehr zu ihrem Heimatverein TSV Berkheim aber wird die 21-Jährige dort den Platz der Ausländerin einnehmen. Kröll ist nun Österreicherin. Den Pass bekam sie, weil ihr Vater aus Kitzbühel stammt. In Zukunft wird sie für das Nachbarland bei Wettkämpfen starten.