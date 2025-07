Turnen – Bundesliga: TSV Berkheim will das Beste draus machen

1 Auch auf Sophie Spohn kommt es jetzt noch mehr an. Foto: Georg Hrivatakis

Die Turnerinnen des TSV Berkheim sind Ende April mit dem fast schon sensationellen vierten Platz in ihre zweite Bundesliga-Saison gestartet. Serienmeister MTV Stuttgart war nur einen Rang besser. Der Jubel war groß, der Stolz auch. Die erturnten Punkte könnten auch deshalb noch besonders wertvoll sein, weil die personelle Situation vor dem zweiten Wettkampf an diesem Samstag (17 Uhr) in der Backnanger Murrtal-Arena gelinde gesagt bescheiden ist. Das Motto: Den verbliebenen Turnerinnen, die nun an mehr Geräten als geplant zum Einsatz kommen, den Rücken stärken, so gut abschneiden wie möglich und hoffen, dass die lange Phase bis zum dritten Wettkampf im Oktober in Ketsch reicht, damit die meisten Verletzungen auskuriert sind.