1 TSV-Turnerin Anni Bantel wird in Ketsch nicht nur am Stufenbarren zu sehen sein. Foto: Janette Pietsch/oh

Die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim treten beim 3. Wettkampf in Ketsch erneut ersatzgeschwächt an. Dafür mit zwei neuen Gesichtern und mit Anni Bantel.











Lange Zeit hofften die Turnerinnen des TSV Berkheim, dass sich die personelle Lage bis zum 3. Bundesliga-Wettkampf in Ketsch, der am Samstag (17 Uhr) über die Bühne gehen wird, entspannt – dem ist wohl aber nicht so. Und dieser Umstand bereitete Berkheims Trainer Gerhard Weber „einige schlaflose Nächte“ und Sorgen. „Die Lage ist katastrophal, wir haben viele Turnerinnen, die nicht einsatzfähig sind“, erzählt Weber. Schon nach dem guten ersten Wettkampf in Mannheim, bei dem die Berkheimerinnen acht Punkte holten und Rang vier erreichten, folgte ein von Verletzungsproblemen geplagter zweiter Auftritt in Backnang, bei dem die TSV-Turnerinnen auf dem vorletzten Platz landeten.