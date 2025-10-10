Turnen – Bundesliga: TSV Berkheim: keine guten Vorzeichen, aber Lichtblicke
1
TSV-Turnerin Anni Bantel wird in Ketsch nicht nur am Stufenbarren zu sehen sein. Foto: Janette Pietsch/oh

Die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim treten beim 3. Wettkampf in Ketsch erneut ersatzgeschwächt an. Dafür mit zwei neuen Gesichtern und mit Anni Bantel.

Lange Zeit hofften die Turnerinnen des TSV Berkheim, dass sich die personelle Lage bis zum 3. Bundesliga-Wettkampf in Ketsch, der am Samstag (17 Uhr) über die Bühne gehen wird, entspannt – dem ist wohl aber nicht so. Und dieser Umstand bereitete Berkheims Trainer Gerhard Weber „einige schlaflose Nächte“ und Sorgen. „Die Lage ist katastrophal, wir haben viele Turnerinnen, die nicht einsatzfähig sind“, erzählt Weber. Schon nach dem guten ersten Wettkampf in Mannheim, bei dem die Berkheimerinnen acht Punkte holten und Rang vier erreichten, folgte ein von Verletzungsproblemen geplagter zweiter Auftritt in Backnang, bei dem die TSV-Turnerinnen auf dem vorletzten Platz landeten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.