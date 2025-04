Turnen – Bundesliga: TSV Berkheim: Darf es ein bisschen mehr sein?

1 Die Italienerin Irene Lanza wird noch einen Wettkampf für die Berkheimerinnen turnen. Foto: /Herbert Rudel

Nach zuletzt Platz sechs peilt der TSV Berkheim in der am Samstag beginnenden Bundesligasaison zunächst wieder den Klassenverbleib an. Trainer Gerhard Weber sucht nach einem Ersatz für Irene Lanza.











Eine gewisse Anspannung gehört beim Sport dazu. Auch bei Trainern. Und noch ein bisschen größer ist sie, wenn nicht irgendein Wettkampf ansteht, sondern der Saisonauftakt. Die Turnerinnen des TSV Berkheim starten am Samstag (17 Uhr) in Mannheim in ihre schon dritte Runde in der Bundesliga. Ihr Coach Gerhard Weber geht seit Tagen alle Eventualitäten durch. „Ich bin in gespannter Erwartung“, sagte er. Dass sich die Berkheimerinnen zwei Mal seit ihrem Aufstieg im Oberhaus gehalten haben, zuletzt sogar als Sechste, ist aller Ehren wert. Nun ist die Frage: Darf es ein bisschen mehr sein oder ist der Klassenverbleib wieder das höchste der Gefühle?