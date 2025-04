Turn-Talent des TSV Berkheim: Anni Bantel: Barrenspezialistin mit Bodenhaftung

1 Lohn für die Mühe: Anni Bantel mit Medaille und Rose beim DTB-Pokal. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Berkheims Top-Talent Anni Bantel trainiert und wohnt mittlerweile in Mannheim – und setzt zum Sprung in die große Turnwelt an.











Deizisau, Mannheim, Stuttgart, Jesolo – Anni Bantel war in den vergangenen Wochen ziemlich viel unterwegs. Unterwegs in Sachen Turnen. Sport, Schule, Familie – das ist der Kosmos, in dem sich die 14-Jährige bewegt. Sie kommt aus Deizisau, aber wenn sie am Samstag mit ihrem TSV Berkheim in die Saison der Turn-Bundesliga startet, wird es für sie ein Heimspiel sein. Denn der Start-Wettkampf wird in Mannheim ausgetragen, wo Bantel seit einigen Wochen wohnt und am dortigen Bundesstützpunkt trainiert.