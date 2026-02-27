Turn-Talent aus Deizisau: Anni Bantel will sich nicht stressen lassen
1
Der Stufenbarren ist und bleibt Anni Bantels Paradegerät. Foto: Lars Neumann

Die 15-jährige Turnerin gehört sportlich zu den Erwachsenen, freut sich auf den internationalen Wettkampf in Montréal und hält dem TSV Berkheim die Treue.

Anni Bantel ist auf dem Sprung. Über den großen Teich. Und in einen neuen Abschnitt ihrer bereits sehr erfolgreichen Turnkarriere. Die Deizisauerin wird im Herbst 16 Jahre alt und gehört damit in ihrer Sportart bereits zu den Erwachsenen. Und obwohl da die Konkurrenz deutlich größer ist als im Jugendbereich, startet sie gleich durch. Anfang kommender Woche sitzt sie im Flugzeug nach Kanada, wo sie gemeinsam mit den Chemnitzerinnen Karina Schönmaier und Lea Maria Quass sowie Charleen Pach aus Köln an den International Gymnix teilnehmen wird. Dazu hatte sie sich Mitte Februar bei einem Lehrgang des Deutschen Turner-Bundes in Berlin qualifiziert. 1200 Athletinnen aus zwölf Ländern sind am Start – darunter Anni Bantel.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.