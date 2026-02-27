Turn-Talent aus Deizisau: Anni Bantel will sich nicht stressen lassen

1 Der Stufenbarren ist und bleibt Anni Bantels Paradegerät. Foto: Lars Neumann

Die 15-jährige Turnerin gehört sportlich zu den Erwachsenen, freut sich auf den internationalen Wettkampf in Montréal und hält dem TSV Berkheim die Treue.











Link kopiert

Anni Bantel ist auf dem Sprung. Über den großen Teich. Und in einen neuen Abschnitt ihrer bereits sehr erfolgreichen Turnkarriere. Die Deizisauerin wird im Herbst 16 Jahre alt und gehört damit in ihrer Sportart bereits zu den Erwachsenen. Und obwohl da die Konkurrenz deutlich größer ist als im Jugendbereich, startet sie gleich durch. Anfang kommender Woche sitzt sie im Flugzeug nach Kanada, wo sie gemeinsam mit den Chemnitzerinnen Karina Schönmaier und Lea Maria Quass sowie Charleen Pach aus Köln an den International Gymnix teilnehmen wird. Dazu hatte sie sich Mitte Februar bei einem Lehrgang des Deutschen Turner-Bundes in Berlin qualifiziert. 1200 Athletinnen aus zwölf Ländern sind am Start – darunter Anni Bantel.