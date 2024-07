Turn-Landesliga: TSV Berkheim bejubelt den Verbandsliga-Aufstieg

1 Nach dem Triumph herrschte gelöste Stimmung bei, vin links: Trainerin Denise Herrmann, Ylvi Bönisch, Mara Neher, Dafina Sekiraqa, Sara Virga Espana (hinten), Maxi Klapp, Daria Hlodik, Laura Virga Espana, Marie Eberspächer, Sopiia Kondratenko, Marlene Kuhnert, Leevke Steinkönig und Trainer Gerhard Weber. Auf dem Foto fehlen Lisa Eichler und Helen Schweizer. Foto: /Georg Hrivatakis

3. Staffeltag in Munderkingen











Drei Staffeltage, drei deutliche Siege und ein Aufstieg in die Verbandsliga – das ist die Bilanz des zweiten Turnteams des TSV Berkheim in der Landesligasaison. Der Jubel bei den TSV-Turnerinnen nach dem dritten Wettkampftag in Munderkingen war groß. Mit sage und schreibe 15,10 Punkten Vorsprung vor der WKG TG Bingen/Altheim und 16,85 Punkten vor der TSG Ailingen ging der Sieg auch am dritten und und letzten Staffeltag an die Berkheimerinnen, die 183,75 Punkte holten.