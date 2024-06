Turn-Landesliga: TSV Berkheim auf dem Weg in die Verbandsliga

TSV Berkheim auf dem Weg in die Verbandsliga

1 Das Berkheimer Team um die Trainer Gerhard Weber (ganz links) und Denise Herrmann. Foto: /Georg Hrivatakis

Mit dem Sieg beim 2. Wettkampftag in Hoheneck haben die Landesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim einen großen Schritt Richtung Verbandsliga gemacht. Dabei gab es einige kleine Aufs und Abs und die Trainer Trainer Denise Herrmann und Gerhard Weber waren etwas überrascht ob des dann doch deutlichen Sieges mit 9,60 Punkten Vorsprung gegenüber dem direkten Konkurrenzteam Spvgg Holzgerlingen. Berkheim kam auf 174,90, Holzgerlingen auf 165,30 Zähler. Dritter wurde die WKG Neckartal mit 164,55 Punkten. Der dritte und letzte Wettkampftag ist am 29. Juni in Munderkingen.