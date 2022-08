1 Helen Kevric während ihrer Stufenbarren-Übung in München. Foto: /Volker Minkus

Die 14-Jährige Helen Kevric aus Ruit ist die erste deutsche Mehrkampf-Europameisterin der Juniorinnen. Ihre Wegbegleiter sind begeistert und trauen ihr noch viel zu. Das Talent selbst wird den Triumph wohl erst während des nun anstehenden Familienurlaub realisieren.















Als die frisch gebackene Titelträgerin am Montagmittag daheim in Ruit ankam, wollte sie vor allem eines: ausruhen. Und sie freute sich auf den Urlaub mit der Familie. Dann kann sie auch ein bisschen sacken lassen, was sie gerade erlebt hat. „Ich werde das erst in ein paar Tagen realisieren“, sagt Helen Kevric. „Das“ ist die Tatsache, dass die 14-Jährige gerade Europameisterin der Juniorinnen im Turn-Mehrkampf geworden ist. Zuvor ist das noch nie einem Talent aus Deutschland gelungen. Zudem holte sie mit dem Juniorinnen-Team Bronze und in den Gerätefinals Silber am Stufenbarren.