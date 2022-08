1 Carina Kröll hat nach ihrem ersten Auftritt bei Europameisterschaften allen Grund, zu strahlen. Foto: /Simone Ferraro

Die Berkheimerin Carina Kröll wird bei ihren ersten Turn-Europameisterschaften Elfte mit dem Team und freut sich auf die WM im Herbst in Liverpool.















Link kopiert

Am Samstag und Sonntag konnte Carina Kröll ganz entspannt auf der Tribüne der Olympiahalle sitzen und ihren ehemaligen Teamkameradinnen zuschauen. Für die 21-jährige Berkheimerin waren die Turn-Europameisterschaften in München bereits beendet. Dass sie beim Teamfinale und bei den Medaillenentscheidungen an den Einzelgeräten nicht mehr beteiligt war, störte Kröll überhaupt nicht. Sie konnte einfach nur genießen. Denn ihr Ziel hatte sie erreicht: Bei ihrem ersten großen Einsatz für ihr neues Turn-Heimatland Österreich und ihren allerersten Europameisterschaften bei den Erwachsenen hatte sie mit dem Team Platz elf erreicht – damit zwar wie erwartet die Teilnahme am Finale der besten Acht Nationen verpasst, aber die Qualifikation für die Weltmeisterschaften Ende Oktober in Liverpool geschafft. Ein Traum wurde wahr.