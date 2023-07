1 Auf dem Foto sieht man nicht, dass Carina Kröll einen schweren Start am Balken hat. Danach turnt sie eine starken Wettkampf. Foto: /Georg Hrivatakis

Die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim können mit ihrer Leistung und Platz sieben beim Wettkampf in Kirchheim zufrieden sein. Serienmeister MTV Stuttgart wird trotz der begeisternden Elisabeth Seitz nur Dritter.















Das Beste kam zum Schluss. Selbst Sophie Spohn schleppte sich, nachdem sie sich zuvor am Sprung den Fuß verstaucht hatte, zum Barren, um ihre Kameradinnen dort noch einmal anzufeuern. Als letzte Turnerin des TSV Berkheim ging Carina Kröll an das Gerät und haute noch einmal eine ganz starke Vorstellung und mit einer mit 12,80 Punkten belohnten Übung das beste Einzelergebnis ihres Teams an diesem Tag heraus. Am Ende belegten die Berkheimer Turnerinnen beim zweiten Bundesliga-Wettkampf der Saison in Kirchheim den siebten Platz von acht Teams. Dennoch gab es anschließend fast nur strahlende Gesichter – und das völlig zurecht. Denn als Aufsteiger ist den Berkheimerinnen klar, dass es für sie nur um den Klassenverbleib geht, für den es jetzt schon recht gut aussieht. Sie wussten, das sie eine insgesamt gute Leistung gezeigt hatten. Und sie hatten den Auftritt in der Nachbarschaft vor vielen ihrer Fans genossen.