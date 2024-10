Turn-Bundesliga: TSV Berkheim macht einen großer Sprung Richtung Klassenverbleib

1 Freude und Erleichterung pur: Sophie Spohn nach ihrem starken Sprung. Foto: /Georg Hrivatakis

Die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim werden beim Wettkampf in Herbolzheim überraschend Vierte.











Wenn alles gut laufe, kündigte Trainer Gerhard Weber an, könnten die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim beim dritten Saison-Wettkampf in Herbolzheim auf dem fünften Platz landen und damit einen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Es lief noch besser: Die Berkheimerinnen turnten einen „nahezu perfekten Wettkampf“ – was einem Urteil entspricht, das einem Perfektionisten wie Weber höchst selten über die Lippen kommt. Ergebnis war Platz vier und ein großer Sprung zum Verbleib in der Eliteliga.