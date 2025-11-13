Turn-Bundesliga mit Weltmeisterin: Auftritt von Angelina Melnikowa sorgt für Aufsehen

1 Die Turnerin Angelina Melnikowa holt bei der WM 2025 in Jakarta Gold. Foto: IMAGO/Russian Look

Der Start der russischen Weltmeisterin Angelina Melnikowa beim vierten und letzten Turn-Bundesliga-Wettkampf in Esslingen ist „eine zweischneidige Geschichte“.











Als die 25-jährige russische Kunstturnerin Angelina Melnikowa im Mehrkampf-Finale und am Sprung bei der WM 2025 in Jakarta Gold geholt hatte, ertönte bei der Siegerehrung statt der Nationalhymne das 1. Klavierkonzert von Tschaikowski. Denn sie startete unter neutraler Flagge. Drei Wochen später tritt Melnikowa an diesem Samstag in Esslingen im Sportpark Weil an, wenn um 16 Uhr der vierte und letzte Wettkampftag der Turn-Bundesliga ansteht. Der Auftritt der derzeit weltbesten Turnerin sorgt für gehöriges Aufsehen.