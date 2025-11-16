Turn-Bundesliga in Esslingen: Kein Happy End beim Turnfest
1
Berkheims Turnerin Maike Knaak hängt sich am Stufenbarren voll rein. Foto: Georg Hrivatakis

Die Turnerinnen des TSV Berkheim verpassen beim Bundesliga-Heimwettkampf den erhofften Klassenverbleib. Trotz großer Unterstützung steigt das Team in die 2. Bundesliga ab.

Die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim durchlebten beim Heimwettkampf – dem vierten und letzten der Saison – in der Halle im Sportpark Weil die volle Bandbreite an Emotionen. Es wurde gejubelt, gehofft und gezittert. Am Ende flossen dann doch Tränen, als feststand, dass die Berkheimerinnen den letzten Platz unter den acht Teams belegen werden – und die TSV-Turnerinnen den Gang nach dreijährigem Aufenthalt in der Bundesliga in die 2. Bundesliga antreten müssen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.