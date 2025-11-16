Turn-Bundesliga in Esslingen: Kein Happy End beim Turnfest

1 Berkheims Turnerin Maike Knaak hängt sich am Stufenbarren voll rein. Foto: Georg Hrivatakis

Die Turnerinnen des TSV Berkheim verpassen beim Bundesliga-Heimwettkampf den erhofften Klassenverbleib. Trotz großer Unterstützung steigt das Team in die 2. Bundesliga ab.











Die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim durchlebten beim Heimwettkampf – dem vierten und letzten der Saison – in der Halle im Sportpark Weil die volle Bandbreite an Emotionen. Es wurde gejubelt, gehofft und gezittert. Am Ende flossen dann doch Tränen, als feststand, dass die Berkheimerinnen den letzten Platz unter den acht Teams belegen werden – und die TSV-Turnerinnen den Gang nach dreijährigem Aufenthalt in der Bundesliga in die 2. Bundesliga antreten müssen.