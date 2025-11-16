Turn-Bundesliga in Esslingen: Angelina Melnikowa: keine Proteste, nur Applaus
1
Die russische Kunstturnerin Angelina Melnikowa überzeugt sportlich nicht nur mit ihrem Auftritt am Balken in Esslingen. Foto: Georg. Hrivatakis

Die politisch umstrittene Turn-Weltmeisterin Angelina Melnikowa begeistert das Publikum beim Bundesliga-Wettkampf in Esslingen.

Verhaltenes Klatschen hallte durch die Halle im Esslinger Sportpark Weil, als der Hallensprecher Angelina Melnikowa ankündigte, die sich bereits für ihren ersten Auftritt beim Sprung positioniert hatte. Viele der 1000 Zuschauer zückten ihr Smartphone, um diesen Moment festzuhalten. Es war mucksmäuschenstill, als die russische Kunstturnerin Melnikowa losrannte und nach sechs Sekunden perfekt auf der Matte landete. Sie verließ das Gerät unter tosendem Applaus.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.