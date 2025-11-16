1 Die russische Kunstturnerin Angelina Melnikowa überzeugt sportlich nicht nur mit ihrem Auftritt am Balken in Esslingen. Foto: Georg. Hrivatakis

Die politisch umstrittene Turn-Weltmeisterin Angelina Melnikowa begeistert das Publikum beim Bundesliga-Wettkampf in Esslingen.











Verhaltenes Klatschen hallte durch die Halle im Esslinger Sportpark Weil, als der Hallensprecher Angelina Melnikowa ankündigte, die sich bereits für ihren ersten Auftritt beim Sprung positioniert hatte. Viele der 1000 Zuschauer zückten ihr Smartphone, um diesen Moment festzuhalten. Es war mucksmäuschenstill, als die russische Kunstturnerin Melnikowa losrannte und nach sechs Sekunden perfekt auf der Matte landete. Sie verließ das Gerät unter tosendem Applaus.