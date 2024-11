Turn-Bundesliga: Große Zuversicht beim TSV Berkheim

1 Top-Talent Anni Bantel ist am Samstag im Berkheimer Trikot im Einsatz. Foto: oh

Die Turnerinnen wollen den Klassenverbleib beim Heimwettkampf klarmachen.











32 Teams von der Regionalliga bis zur Bundesliga, mehrere hundert Zuschauer, Sport auf höchsten Niveau, Spannung im Kampf um Punkte und Platzierungen: Turndeutschland schaut an diesem Wochenende nach Esslingen, wo der TSV Berkheim zum ersten Mal einen Bundesliga-Wettkampf ausrichtet – und einen für die 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Regionalliga. Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit der 2. Bundesliga, um 16 Uhr folgt der Höhepunkt Bundesliga, am Sonntag gehen die Turnerinnen der Regionalliga (10 Uhr) und der 3. Liga (14.30 Uhr) an die Geräte.