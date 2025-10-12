Turn – Bundesliga: Es kommt zum Showdown in Esslingen

Es kommt zum Showdown in Esslingen

1 Marta Uggeri zeigt einen starken Einstand für das Berkheimer Team. Foto: Georg. Hrivatakis

Die Bundesliga-Turnierinnen des TSV Berkheim werden beim dritten von vier Wettkämpfen Vierte und wahren die Chance auf den Klassenverbleib.











Beim Heimwettkampf am 15. November in Esslingen wird die Entscheidung fallen. Dass die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim da überhaupt noch gute Chancen auf den Klassenverbleib haben, liegt daran, dass sie beim dritten und vorletzten Wettkampf in Ketsch eine angesichts der großen personellen Probleme starke Leistung abgeliefert haben. Sie belegten Platz sieben von acht Teams und liegen auch in der Gesamttabelle auf diesem Rang.