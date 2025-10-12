Turn – Bundesliga: Es kommt zum Showdown in Esslingen
1
Marta Uggeri zeigt einen starken Einstand für das Berkheimer Team. Foto: Georg. Hrivatakis

Die Bundesliga-Turnierinnen des TSV Berkheim werden beim dritten von vier Wettkämpfen Vierte und wahren die Chance auf den Klassenverbleib.

Beim Heimwettkampf am 15. November in Esslingen wird die Entscheidung fallen. Dass die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim da überhaupt noch gute Chancen auf den Klassenverbleib haben, liegt daran, dass sie beim dritten und vorletzten Wettkampf in Ketsch eine angesichts der großen personellen Probleme starke Leistung abgeliefert haben. Sie belegten Platz sieben von acht Teams und liegen auch in der Gesamttabelle auf diesem Rang.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.