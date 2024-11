Turn-Bundesliga: Ein wahres Turnfest in Esslingen

Ein wahres Turnfest in Esslingen

1 Ein Team: Anni Bantel bei ihrer Übung am Stufenbarren – Carina Kröll feuert sie an. Foto: /Herbert Rudel

1000 Zuschauer feiern beim Bundesliga-Wettkampftag im Sportpark Weil Gastgeber TSV Berkheim für den Klassenverbleib und alle anderen Sportlerinnen. Helen Kevric sorgt für einen kurzen olympischen Moment.











Sophie Spohn konnte ihr Glück nicht fassen. Sie lachte laut, hüpfte hin und her. Supersauber war sie nach ihrem Sprung im Stand gelandet und hatte 12,450 Punkte zu Platz vier ihres TSV Berkheim beim Bundesliga-Heimwettkampf in der Esslinger Sporthalle Weil beigetragen. In der Endabrechnung der Saison landeten die Berkheimerinnen auf Rang sechs und sicherten sich damit einen Rang besser als im vergangenen Jahr souverän den Klassenverbleib. Eine starke Leistung.