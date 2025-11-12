1 Vor einem Jahr nahm der Heimwettkampf für Irene Lanze, Anni Bantel und für Trainer Gerhard Weber (von links) ein glückliches Ende. Foto: Herbert Rudel

Die Bundesliga-Turnerinnen wollen erneut beim Heim-Wettkampf den Klassenverbleib feiern. Die russische Weltmeisterin Angelina Melnikowa startet für Tittmoning-Chemnitz.











Link kopiert

Das Wort Showdown könnte für diesen Wettkampf erfunden worden sein. Denn für fast alle Teams geht es noch um viel, wenn sie am Samstag (16 Uhr) zum vierten und letzten Wettkampftag der Turn-Bundesliga der Frauen im Esslinger Sportpark Weil antreten. Der TSV Berkheim ist zum zweiten Mal Gastgeber, möchte wie vor einem Jahr vor eigenem Publikum den Klassenverbleib feiern „und auch im kommenden Jahr in Esslingen als Bundesligist dabei sein“, wie Trainer Gerhard Weber betont. Es wäre dann die dritte Saison in der Eliteliga nach dem Aufstieg. Denn, das ist bereits klar, auch in 2026 wird der Showdown-Wettkampf in Esslingen ausgetragen. Dort treten am Wochenende auch die Teams der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Regionalliga an – und die zurzeit beste Turnerin der Welt.