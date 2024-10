Turn-Bundesliga: Berkheim startet die Aufholjagd

1 Irene Lanza soll wieder ein Punktegarant für die Berkheimerinnen sein. Foto: /Georg Hrivatakis

Die Bundesliga-Turnerinnen sind zuversichtlich, am dritten von vier Wettkampftagen in Herbolzheim den Abstiegsrang zu verlassen.











Link kopiert

Vor etwa zwei Wochen bekam Gerhard Weber einen Anruf von Carina Kröll. Die Turnerin teilte dem Trainer des Bundesligisten TSV Berkheim mit, dass sie auch für den Sprung bereit steht. Am vergangen Wochenende erreichte die 23-Jährige beim Weltcup im ungarischen Szombathely im österreichischen Nationalanzug Platz fünf am Boden, nachdem sie in der Qualifikation sogar noch Zweite gewesen war. Für den Stufenbarren ist Krölls Schulter noch nicht Stabil genug – ansonsten aber ist sie einsatzfähig. Und will für ihr Berkheimer Team beim 3. Bundesliga-Wettkampftag an diesem Samstag (16 Uhr) in Herbolzheim wichtige Punkte für den Klassenverbleib beitragen.