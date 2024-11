1 Irene Lanza ist für den TSV Berkheim in Esslingen am Start. Foto: /Gregor Hrivatakis

Am Wochenende kommt die weibliche Turnelite Deutschlands nicht nur der Bundesliga in den Sportpark Weil.











Link kopiert

Die Anspannung bei Turnerinnen und Veranstaltern steigt – gleichzeitig strahlen die Macher des TSV Berkheim eine große Gelassenheit aus: Sie sind gut vorbereitet, wenn am Samstag zum ersten Mal ein Bundesliga-Wettkampf in der Sporthalle Weil in Esslingen ausgetragen wird.