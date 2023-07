1 Anni Bantel bei ihrer Bodenübung in Kirchheim. Foto: /Georg Hrivatakis

Ganz kurz musste sie sich von Lona Häcker trösten lassen, nachdem sie bei ihrem spektakulären Abgang vom Stufenbarren auf dem Hosenboden gelandet war. Aber Anni Bantel konnte sehr schnell wieder lächeln. Sie wusste: Sie hatte einen starken Wettkampf geturnt, auch am Barren. „Es ist gut gelaufen“, sagte sie denn auch. Es gibt kaum eine Sportart, in der eine Zwölfjährige eine Stütze eines Bundesligateams ist. Bantel turnte beim Wettkampf in Kirchheim für ihren TSV Berkheim an allen vier Geräten und machte ihre Sache sehr gut. Beim Saison-Auftakt in Regensburg war sie nur am Barren zum Einsatz gekommen. Wegen Fußproblemen, wie sie erklärte.