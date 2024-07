Turmbläsertag in Kirchheim unter Teck: Turmbläser aus dem Land formieren sich zum Massenchor

1 Die Turmbläser von Kirchheim steigen für ihre Auftritte jeden Samstag die 122 Stufen des Rathausturms empor. Foto: Horst /Rudel

Die Turmbläser von Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) blicken auf eine 500-jährige Geschichte zurück. Sie feiern die gelebte Tradition an diesem Samstag zusammen mit neuen weiteren Ensembles. Es wird laut in der Altstadt.











Link kopiert

Die Turmbläser von Kirchheim unter Teck verschaffen sich regelmäßig Gehör: Jeden Samstag um 11.30 Uhr, sowie an Heiligabend und Silvester um 17 Uhr erklingen vom Rathausturm ihre Choräle. Diese gelebte musikalische Tradition reicht bis in die Reformationszeit zurück. Schon im Jahr 1524, so geht aus dem ältesten überlieferten Rechnungsbuch der Stadt hervor, wurde ein Hornbläser dafür bezahlt, vom Hochwachtturm aus ein Signal zu geben, wenn Gefahr drohte. Für den Bevölkerungsschutz ist diese Art der Kommunikation längst nicht mehr erforderlich, die Turmbläser jedoch gibt es noch immer – und sie feiern in diesem Jahr ihr 500-jähriges Bestehen.