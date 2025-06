Turbo-Sanierung in Bad Cannstatt: Haus in Stuttgart in einem Monat saniert – das geht

Haus in Stuttgart in einem Monat saniert – das geht

1 Dorothee Flaig und Achim Schmitt aus Stuttgart sind happy: Nur noch das Gerüst an ihrem komplett sanierten Haus muss abgebaut werden. Foto: Lichtgut/Kovalenko

Oft dauert eine energetische Sanierung viele Monate – mit einem neuen Konzept soll alles in 22 Werktagen fertig sein. Eine Familie in Stuttgart-Bad Cannstatt hat es ausprobiert.











Was für ein schöner Traum: Man fährt vier Wochen in den Urlaub auf die Kanaren, und wenn man zurückkommt, ist das Eigenheim tippitoppi und komplett saniert – neues Dach inklusive Solaranlage, gedämmte Fassade, Wärmepumpe im Keller. Und vielleicht noch neue Fenster gefällig? Ganz so wunderbar geht es beim neuen Stuttgarter Konzept des Sanierungssprints leider nicht zu, weil die Bauherren und -damen anwesend bleiben sollten. Aber sonst stimmt alles: in 22 Werktagen wird ein Einfamilienhaus grundlegend energetisch saniert. Wer will, kann gleichzeitig noch Sanitäranlagen oder Fußböden renovieren lassen.