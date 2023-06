1 Es gibt eindrucksvolle Einblicke in das Verzweigungsbauwerk Nord. Foto: Arnim Kilgus

Ende 2025 soll Stuttgart 21 in Betrieb gehen. Allerdings muss an vielen Stellen noch unter Hochdruck gearbeitet werden. Zum Beispiel im sogenannte Verzweigungsbauwerk Nord unterhalb der B 27 und der ehemaligen Bahndirektion. Über den Baustand können sich Leserinnen und Leser unserer Zeitung vor Ort informieren.















Link kopiert

Über das Pfingstwochenende konnten mehr als 300 Leserinnen und Leser unserer Zeitung einen Blick hinter die Kulissen des Stuttgart-21-Tunnels werfen, der von der Innenstadt hoch auf die Fildern führt. Jetzt bietet sich am 24. und 25. Juni die Möglichkeit für einen weiteren Tunnelspaziergang. Die Führung geht diesmal in das sogenannte Verzweigungsbauwerk Nord unterhalb der B 27 und der ehemaligen Bahndirektion in der Stuttgarter Innenstadt. Dort verringern sich die acht Bahnsteiggleise auf vier Tunnelgleise. Zwei führen in Richtung Mannheim/Frankfurt durch den Feuerbacher Tunnel und zwei in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt. Schienen und Weichen wurden bereits verlegt, sodass hier ein sehr weit fortgeschrittener und eindrucksvoller Bauzustand gezeigt werden kann.

Beginn der ersten von insgesamt 16 Führungen (jeweils acht pro Tag) ist um 9 Uhr. Danach geht es im Stundenrhythmus weiter, ehe um 16 Uhr die letzte Tour startet. Treffpunkt: immer 15 Minuten vor der Führung am Infoturm Stuttgart (Gleis 16), Hauptbahnhof. Die Baustellenführung beginnt mit einer Führung durch die S-21-Ausstellung. Danach erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Schutzausrüstung für die rund dreistündige Tunnelbesichtigung.

Eine Anmeldung ist beim Bahnprojektverein Stuttgart-Ulm, dem Anbieter der Führungen, von Samstag, 17. Juni 12 Uhr bis Montag, 19. Juni, 12 Uhr, möglich, unter: shop.its-projekt.de/produkt/tzn/ . Sobald alle Plätze belegt sind, wird die Führung nicht mehr angeboten. Es entstehen keine Kosten. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Die Teilnehmer müssen lange Beinkleider tragen und mobil – ohne Gehhilfen – sein. Die Anmeldung ist mit Erhalt der Buchungsbestätigung abgeschlossen.