Türkei: Mindestens drei Tote nach Streit in Istanbuler Café

1 Bei einer Schießerei in Istanbul sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Onur Dogman

In Istanbul ist es am Donnerstag zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Drei Menschen starben, fünf wurden verletzt. Was bisher bekannt ist.











In der türkischen Metropole Istanbul ist es am Donnerstag zu einer Schießerei mit drei Toten gekommen. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Üsküdar im asiatischen Teil der Stadt. Einem Bericht der türkischen Zeitung Hürriyet zufolge trafen sich zwei verfeindete Gruppen in einem Café, um Frieden zu schließen. Dabei sei es zu einem Streit gekommen, der eskalierte und in einer Schießerei endete, teilte das Gouverneursamt mit.

Bei dem Vorfall kamen drei Menschen ums Leben, fünf wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Verletzten wurden vor Ort von Ärzteteams erstversorgt und mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren, wie Bilder der Nachrichtenagentur DHA zeigen. Bei der Untersuchung vor Ort wurden zahlreiche Patronenhülsen gefunden.

In der Türkei komme es immer wieder zu Auseinandersetzungen, die auch mit Schusswaffen ausgetragen werden.