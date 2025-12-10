Tübinger verärgert Boris Palmer: Der Mann, der sich gegen öffentliche Geburtstagsglückwünsche wehrt
1
Klaus Dehner hat sich wegen eines öffentlichen Geburtstagsglückwunsches im Amtsblatt des Tübinger Stadtteils Unterjesingen an den Landesdatenschutzbeauftragten gewandt. Foto: StZN/Dürr

Klaus Dehner will nicht, dass ihm im Amtsblatt zum Geburtstag gratuliert wird. Die Folge: ein Datenschutz-Verfahren gegen die Stadt Tübingen. Zum großen Ärger von OB Boris Palmer.

Klaus Dehner lacht viel über das, was sich in den vergangenen Tagen abgespielt hat: „Professor schwärzte Boris Palmer an“ – über diese Schlagzeile der „Bild“-Zeitung muss der 75-Jährige schmunzeln. So mache das halt die „Bild“, sagt er – obwohl er die Sache mit dem Geburtstagsgruß im Amtsblatt eigentlich gar nicht so dargestellt sehen will. Er habe nichts gegen den Tübinger Oberbürgermeister, im Gegenteil: Er habe Palmer sogar gewählt. Trotzdem hat der Jurist den parteilosen Rathauschef in den vergangenen Tagen ganz schön verärgert.

