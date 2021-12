1 Noch kurz vor Jahresende hat Boris Palmer geheiratet. Foto: imago images/Eibner//Thomas Dinges

Tübingens Oberbürgermeister und seine langjährige Partnerin Magdalena Ruoffner haben sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar lebt in Tübingen und hat zwei Jungs.















Link kopiert

Tübingen - Boris Palmer und Magdalena Ruoffner haben es gewagt: Tübingens grüner Oberbürgermeister und seine langjährige Partnerin sind verheiratet. Das Paar, das zwei Söhne hat, gab sich am Samstag standesamtlich das Ja-Wort. Über Torte, Festkleidung und Gäste will der ansonsten so gesprächige 49-Jährige nichts verraten. Palmer und die 35-jährige Lehrerin leben zusammen in Tübingen. Aus einer früheren Beziehung mit Franziska Brantner, seit Kurzem Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, hat Palmer noch eine Tochter.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Edel-Pedelec statt Dienst-Mercedes