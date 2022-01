Vorfall am Bahnhof Metzingen Gleise überquert und Interregio zu Schnellbremsung gezwungen

Ein 36-Jähriger überquert am Donnerstagabend die Gleise am Bahnhof in Metzingen und zwingt damit den Lokführer eines Interregio zur Schnellbremsung. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.